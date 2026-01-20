18-летний саратовец продал свою квартиру и отправил 2,6 млн мошенникам

В Саратове 18-летний юноша, продав квартиру, перевел мошенникам 2,6 млн рублей.

Как сообщает городское управление МВД, всё началось с телефонного звонка 12 декабря, когда злоумышленник, представившись сотрудником военкомата, убедил парня сообщить код из СМС для «создания личного кабинета».

Затем с молодым человеком связались «специалисты службы безопасности Госуслуг» и «следователь ФСБ», которые убедили его в хищении персональных данных и необходимости «обезопасить» средства.

Юноша рассказал, что на счетах у него денег немного, но в скором времени он намерен продать квартиру. Когда сделка состоялась, вырученные с продажи деньги молодой человек отправил на счета аферистов — через банкомат, при помощи QR-кодов и через приложение банка.

Мошенники также заявили, что на его матери оформлен кредит, и заставили перевести все средства с её счетов.

Общение с аферистами прервала мать, заподозрившая неладное. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ольга Сергеева