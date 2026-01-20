Калинин передал к празднику Крещения Господня православные подарки на фронт

18 января, в Сочельник одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, по доброй традиции, начальник Саратовского высшего артиллерийского командного училища, полковник Роман Дорохов вместе с курсантами и офицерами училища организовал на территории мемориального комплекса Крещенскую купель с тёплыми палатками и горячим чаем с бутербродами.

Настоятель прихода храма во имя Архистратига Божия Михаила, при Саратовском высшем артиллерийском командном училище, протоиерей Владимир Каширин совершил чин водосвятия, чтобы совершить крещенские купания, а также набрать святой воды смогли и жители Саратова, и курсанты.

Депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин вручил отцу Владимиру иконки, православные молитвы, жетоны, шевроны с ликами Святых, карманные молитвословы, свежие выпуски газеты «Ветеранские вести», а также сладости, окопные свечи, чай для российских военнослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО.

«Встреча наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации, с отцом Владимиром Кашириным в Крещенские праздничные дни придаст им сил, поднимет дух и укрепит веру! Вместе приблизим Великую Победу», — подчеркнул Вячеслав Калинин.

Напомним, что начальник СВАКУ, полковник Роман Дорохов, протоиерей Владимир Каширин и депутат регпарламента, полковник запаса Вячеслав Калинин являются ветеранами боевых действий на Северном Кавказе. Они не понаслышке знают о всех тяготах войны. И сейчас в непростое для нашей страны время ведут серьёзную патриотическую работу с молодёжью, организуют гуманитарные конвои, ездят в зону проведения СВО.