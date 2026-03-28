20-летний саратовец пришел в Кировский суд с кастетом

В Саратове приставы задержали молодого человека с кастетом у здания суда.

20-летний молодой человек был задержан судебными приставами при попытке пройти в Кировский районный суд с запрещенным предметом. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном главке ФССП.

Инцидент произошел при проходе в канцелярию суда. В ходе проверки молодой человек сам признался, что имеет при себе кастет. Пристав провел досмотр личных вещей в присутствии понятых и обнаружил предмет в ручной клади. Поскольку кастет относится к оружию ударно-дробящего типа, его ношение в России запрещено.

На место вызвали полицию, которая забрала задержанного для дальнейшего разбирательства.

Ольга Сергеева