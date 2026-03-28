Вернувшиеся с фронтов СВО саратовцы востребованы на рынке труда

В Саратовской области обострилась конкуренция за кадры.

Об этом в программе «Акценты» заявил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

Местные предприятия на фоне дефицита специалистов реализуют собственные программы привлечения и удержания работников при поддержке государства. Особое внимание уделяется социально значимым категориям граждан: молодежи, инвалидам, предпенсионерам, а также лицам, подпадающим под закон о пробации. При этом, по данным ведомства, все более востребованными на рынке труда становятся саратовцы, вернувшиеся с зоны специальной военной операции.

Работодатели, стремясь привлечь кадры, расширяют социальные гарантии: организуют бесплатное питание, предоставляют путевки сотрудникам, помогают с устройством детей в образовательные учреждения. Министр оценил эти меры как эффективные.

