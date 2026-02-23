23 февраля саратовцу Олегу Янковскому исполнилось бы 82 года

Сегодня, 23 февраля, исполняется 82 года со дня рождения легендарного актера театра и кино Олега Янковского.

Народный артист СССР, родившийся в 1944 году, всегда особо подчеркивал свою связь с малой родиной. «Да, я — парень из Саратова!» — не раз повторял он в интервью.

Путь к всенародной славе начался для Янковского именно в Саратове. Он учился в школе № 67 (ныне носящей его имя), затем окончил театральное училище. Судьбоносным стало случайно увиденное объявление о наборе в труппу местного театра драмы — так началась его профессиональная карьера. Однако, до переезда в Москву Янковский был известен в основном как «муж актрисы Зориной»: его супруга Людмила была в Саратове гораздо популярнее супруга…

Вскоре последовал головокружительный взлет: режиссеры Тарковский, Захаров, Масленников доверяли актеру главные роли. Фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Ностальгия», «Влюблен по собственному желанию» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Последней работой артиста стала роль в картине Павла Лунгина «Царь».

Сегодня память о знаменитом земляке бережно хранят в Саратове. В сквере у театра драмы установлен памятник Янковскому, а на стене дома на перекрестке Московской и Радищева появился мурал с его изображением в образе барона Мюнхгаузена (на фото). Кроме того, в городе ежегодно проходит Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского.

Сын и внук известного саратовца продолжили дело отца, став известными артистами.

Наталья Мерайеф