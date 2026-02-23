В области с февраля увеличилось пособие при рождении ребёнка

С начала февраля 2026 года жители Саратовской области начали получать повышенное единовременное пособие по случаю рождения ребенка.

Сумма выплаты теперь составляет 28 450,45 рубля. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались 11 тысяч местных семей.

Рассчитывать на эти деньги могут практически все категории граждан, ставшие родителями или законными представителями (опекуны, усыновители, приемные семьи). Выплата положена на каждого появившегося в семье ребенка, причем доходы и официальная занятость родителей значения не имеют — деньги выплачиваются всем.

Процесс оформления разделен в зависимости от трудоустройства. Если мать или отец работают официально, Социальный фонд назначает пособие автоматически, без лишних заявлений: сведения поступают из органов ЗАГС, а данные о зарплате запрашиваются у работодателя. Когда работают оба, средства перечисляют матери. Тем, кто не трудится, нужно проявить инициативу и подать заявление (доступны Госуслуги, МФЦ или офисы СФР). Главное — уложиться в полгода с даты рождения ребенка.

Ольга Сергеева