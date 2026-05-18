23 мая в Саратовской области пройдёт общеобластной приём граждан по поручению губернатора

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и главами районов. Он поручил в ближайшую субботу, 23 мая, провести общеобластной приём граждан по общему кругу вопросов — встречу организуют руководители всех уровней власти.

Особое внимание губернатор уделил ремонту водопроводных сетей в Саратове, из-за которого 20 мая на сутки ограничат водоснабжение большого числа абонентов. Работы должны пройти в максимально сжатые сроки, а горожан необходимо постоянно информировать о ходе работ. Также Бусаргин потребовал активизировать дорожные работы: в этом году ремонтируют много центральных магистралей с интенсивным движением, и важно организовать процесс так, чтобы неудобства для водителей были минимальными.

В связи с жарой губернатор поручил усилить безопасность на воде: главы районов должны ежедневно разъяснять жителям, где оборудованы безопасные пляжи. Также он потребовал от ресурсоснабжающих организаций строго соблюдать сроки отключения горячей воды, своевременно уведомлять жителей и оперативно фиксировать нарушения для привлечения к ответственности.