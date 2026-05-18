Бастрыкин взял на контроль дело о нападении бродячих собак на ребёнка в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления СК Дмитрию Костину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Саратове. Поводом стало обращение местной жительницы, чей 12-летний сын пострадал от нападения стаи.

По словам заявительницы, в мае во время прогулки в Заводском районе на её сына и его друзей напали несколько бездомных животных. Мальчика укусила одна из собак, помощь ему оказал прохожий, отогнавший стаю. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, однако обращения в различные инстанции результатов не принесли, и никто к ответственности привлечён не был.

Александр Бастрыкин поручил Дмитрию Костину доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах и принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных в городе. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.