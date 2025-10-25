25-летний саратовец отправил мошенникам из «ФСБ» миллион

В Саратове мошенники похитили 1 млн рублей у 25-летнего горожанина.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телефона. Как сообщает ГУ МВД по региону, местный житель перевел преступникам 1 миллион рублей после звонка от лже-сотрудника ФСБ.

Злоумышленник, представившись сотрудником спецслужб, сообщил, что персональные данные молодого человека оказались в руках мошенников, и посоветовал перевести средства на «безопасный счёт». Житель Саратова, поверив этой информации, перевел через банкомат в торговом центре указанную сумму.

Обман раскрылся только после совершения перевода. 24 октября пострадавший обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга Сергеева