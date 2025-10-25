В Саратове в октябре закрывают 9 «дачных» автобусных маршрутов

В Саратовской области с 27 октября прекратят работу девять сезонных автобусных маршрутов, следующих в дачные массивы.

Соответствующее расписание опубликовало региональное министерство транспорта.

Закрываются маршруты:

№ 222 ул. Радищева – дачи СГУ (Саратов)

№ 224 стадион «Волга» – д. Трещиха (Саратов)

№ 240 ул. Радищева – турбаза «Сокол» (Саратов)

№ 246 завод Урицкого – железнодорожный вокзал (Саратов)

№ 253 ж/д вокзал (Саратов) – развилка на Маркс (Энгельсский район)

№ 291 стадион «Волга» – д. Сбродовка (Саратов)

№ 379 ж/д вокзал (Саратов) – с. Шумейка (Энгельсский район)

№ 383 стадион «Волга» – с. Сосновка (Саратов)

№ 419 стадион «Волга» – д. Юрловка (Саратов)

В этот же день возобновят движение два маршрута:

№ 246Н: пос. Новоселово (Энгельс) – ж/д вокзал Саратова

№ 419А: стадион «Волга» – д. Юрловка (Саратов)

Ольга Сергеева