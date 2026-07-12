2ГИС запустила онлайн-карту с данными о наличии бензина на АЗС в Саратовской области

Саратовские водители смогут проверять наличие бензина на АЗС в режиме реального времени.

Компания 2ГИС запустила интерактивную карту, которая показывает наличие топлива на 29 тысячах заправок по всей России, включая Саратовскую область. Сервис доступен в мобильном приложении и на сайте benzin.2gis.ru.

По данным разработчиков, информация о бензине поступает из двух источников: обезличенных данных о транзакциях «Сбера» (банк выступил партнёром проекта) и сообщений самих пользователей. Таким образом, карта обновляется практически в реальном времени и позволяет водителям заранее планировать маршрут, не рискуя остаться без топлива.

Запуск сервиса совпал с непростой ситуацией на топливном рынке. С конца мая в ряде регионов введены ограничения на продажу бензина. В Саратовской области с 22 июня действует лимит на отпуск топлива на одну машину — меры продлятся как минимум до середины июля. Аналогичные графики продаж по чётным и нечётным дням введены в Орловской, Астраханской, Псковской и Липецкой областях. Вице-премьер Александр Новак связал временный дефицит с атаками на НПЗ.

Ольга Сергеева