Многие саратовцы уже протестировали новый участок набережной Волги, открывшийся в эти выходные.

Общие впечатления — восторг: горожане и гости Саратова получили ещё одно место для прогулок.

Несмотря на дождь, люди охотно участвовали в конкурсах и смотрели концерты на импровизированных сценах.

Ровный асфальт, оригинальные лавочки, качели, удобные подходы к воде — местные специалисты сделали всё на совести. Новый участок уже облюбовали рыбаки. Есть и дорожка для велосипедистов и самокатчиков. Настоящей радостью для спортсменов стали современный экстрим-парк и площадка для баскетбола.

Напомним, теперь саратовская набережная длиной 8 километров стала самой длинной и красивой в стране. Это удалось благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ольга Сергеева