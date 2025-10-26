30 саратовских специалистов получат по 1 млн по программе «Земский работник культуры»

В Саратовской области 30 специалистов сферы культуры стали участниками программы «Земский работник культуры».

Церемония подписания трехсторонних договоров между министром культуры региона Наталией Щелкановой, работодателями и самими специалистами состоялась 24 октября в областном методическом центре.

В соответствии с условиями программы, победители конкурсного отбора получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при обязательном условии трудоустройства в учреждениях культуры отдаленных районов области сроком на пять лет.

Среди участников программы — как выпускники профильных вузов и колледжей, так и специалисты с различным опытом работы. В их числе — преподаватели детских школ искусств, библиотекари, хормейстеры, музейные работники и организаторы культурно-массового досуга. Все они уже приступили к профессиональной деятельности в различных муниципальных образованиях региона.

Ольга Сергеева