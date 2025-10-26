Саратовец перевел 59 тысяч «продавцу», который исчез с деньгами за морозилку

В Саратове зарегистрирован новый случай интернет-мошенничества, в результате которого 48-летний житель города потерял 59 тысяч рублей.

Согласно информации городского управления МВД, мужчина пытался приобрести морозильный ларь через интернет-магазин.

Инцидент произошел 7 октября. После оформления заказа с покупателем связался через мессенджер неизвестный, который представился сотрудником компании-продавца. Мошенник убедил саратовца перевести предоплату за товар непосредственно на личный счет, минуя официальные платежные системы. После того как деньги были перечислены, связь с псевдосотрудником прекратилась, а товар так и не поступил.

По факту произошедшего потерпевший написал заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Этот случай в очередной раз свидетельствует о необходимости проявлять осторожность при совершении онлайн-покупок и осуществлять платежи только через защищенные официальные платформы.

Ольга Сергеева