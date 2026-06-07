35-летнего рецидивиста осудят за публичную демонстрацию экстремистской символики

В Саратовской области закончено расследование уголовного дела по статье 282.4 УК РФ.

Под следствием находится 35-летний житель рабочего поселка Дергачи.

Мужчина неоднократно распространял в людных местах символы одной из экстремистских организаций. Причем он делал это демонстративно, зная, что уже был наказан за подобное правонарушение.

Материалы дела поступили в Следственный комитет от сотрудников ГУ МВД по Саратовской области. Следователи установили причастность подозреваемого и передали дело в суд. Теперь судьба подсудимого будет решаться в судебном заседании.

Ольга Сергеева