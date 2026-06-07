С сентября посещение детсадов станет бесплатным в Саратове, Энгельсе и Балакове

С 1 сентября в Саратове, Энгельсе и Балакове родители смогут посещать детские сады бесплатно.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Средства на реализацию мер поддержки поступят в региональный бюджет из внешних источников. Всего в городах действует 257 дошкольных учреждений, в которых занимаются 49 тысяч детей.

До этого бесплатным образованием пользовались малыши из небольших населенных пунктов — с населением меньше 100 тысяч человек. Там обучение проходит в 676 садах, и посещают их 30,5 тысячи ребят.

Проект реализуется в рамках благотворительной акции. Средства выделяются на период с сентября 2026 года по январь 2027-го. Уже в октябре депутаты планируют утвердить эту меру на федеральном уровне.

Ольга Сергеева