39 саратовским семьям заплатили за рождение двойняшек и тройняшек с начала года

В Саратовской области 39 семей с двойняшками и тройняшками получили государственные выплаты.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Бусаргин.

Мера поддержки действует с 1 января 2026 года: за рождение двойни выплачивают 50 тысяч рублей, за тройню — 100 тысяч. Возраст и доход родителей значения не имеют.

Глава региона также напомнил, что с 1 января ежемесячное пособие в 8 тысяч рублей в течение трёх лет получают женщины, родившие второго ребенка до 26 лет включительно (ранее планка была 25 лет).

Такая выплата уже назначена 455 мамам.

Ольга Сергеева