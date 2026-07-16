Отказавшийся «подуть» пьяный саратовец лишился «Калины»

У жителя Марксовского района конфискован автомобиль за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщает региональное ГУ ФССП.

50-летний мужчина на «Ладе Калине» был остановлен сотрудниками ГИБДД. От освидетельствования на месте и в медучреждении он отказался. Позже выяснилось, что ранее он уже привлекался за пьяную езду, в связи с чем возбудили уголовное дело.

Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и постановил конфисковать автомобиль в доход государства. Судебный пристав арестовал машину и передал её Территориальному управлению Росимущества.

Ольга Сергеева