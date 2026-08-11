40 тысяч заявлений: ректор СГТУ Сергей Наумов подвел первые итоги приемной кампании

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. рекордно вырос интерес абитуриентов к инженерным специальностям.

Ректор Сергей Наумов отметил, что направления технического профиля и ИТ становятся самыми востребованными, что подтверждает общероссийский тренд.

Цифры впечатляют: подано свыше 40 тысяч заявлений от более чем 12 тысяч человек — это рекорд для вуза. На бюджет выделено 1242 места для бакалавров и специалистов и 366 — для магистров. Приём документов на бюджет уже завершён, средний балл ЕГЭ вырос, а трое стобалльников получат поддержку по стипендиальной программе «Созвездие Гагарина».

Число целевиков увеличилось на треть, причём 75% из них после выпуска пойдут на предприятия ОПК. По отдельным техническим специальностям доля целевого приёма превысила 60%. Также по отдельной квоте зачислены 146 участников СВО и их детей (в прошлом году — 84).

Самыми популярными направлениями стали машиностроение, мехатроника, электроэнергетика, архитектура и строительство. Высокий спрос сохраняется на ИТ-специальности: СГТУ стал единственным вузом региона, который запускает две флагманские программы — ТОП-ИТ и ТОП-ИТ ПРО.

Приказы о зачислении уже опубликованы на сайте университета. Приём документов продолжается на платные места и в магистратуру.

Ольга Сергеева