Минтранс региона утвердил оклады директоров автобусных компаний Саратова

Ведомство опубликовало приказ о размерах месячных окладов гендиректоров акционерных обществ, акции которых находятся в госуправлении.
Документ касается ключевых перевозчиков области.
Согласно приказу, установлены следующие оклады:
АО «Межгородтранс» — 114,4 тыс. руб. (междугородние автобусы);
АО «СарАвтовокзал» — 90,5 тыс. руб. (управление вокзалами);
АО СПК «Волга» — 76,7 тыс. руб. (речные перевозки, включая суда «Валдай»);
АО «Пассажиртранс-1» — 40,3 тыс. руб. (городские перевозки);
АО «Краснокутская автобаза» — 28,4 тыс. руб. (с повышением от предыдущего уровня).
Ранее оклады трёх предприятий не менялись с февраля 2025 года. Новая индексация направлена на повышение доходов руководства и усиление ответственности за результаты работы госактивов.
Ольга Сергеева