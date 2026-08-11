Минтранс региона утвердил оклады директоров автобусных компаний Саратова

Ведомство опубликовало приказ о размерах месячных окладов гендиректоров акционерных обществ, акции которых находятся в госуправлении.

Документ касается ключевых перевозчиков области.

Согласно приказу, установлены следующие оклады:

АО «Межгородтранс» — 114,4 тыс. руб. (междугородние автобусы);

АО «СарАвтовокзал» — 90,5 тыс. руб. (управление вокзалами);

АО СПК «Волга» — 76,7 тыс. руб. (речные перевозки, включая суда «Валдай»);

АО «Пассажиртранс-1» — 40,3 тыс. руб. (городские перевозки);

АО «Краснокутская автобаза» — 28,4 тыс. руб. (с повышением от предыдущего уровня).

Ранее оклады трёх предприятий не менялись с февраля 2025 года. Новая индексация направлена на повышение доходов руководства и усиление ответственности за результаты работы госактивов.

Ольга Сергеева