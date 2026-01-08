500 саратовских студенток забеременели и получили за это по 100 тысяч рублей помощи

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин озвучил итоги года по социальной поддержке и здравоохранению.

В 2025 году 500 беременных студенток-очниц получили единовременную выплату по 100 тысяч рублей. Квота на целевое обучение в медвузе увеличена: выделено свыше 700 мест по специалитету и ординатуре, ещё 89 человек учатся за счёт областного бюджета.

Финансирование модернизации медучреждений в прошлом году выросло в четыре раза. На развитие инфраструктуры отдалённых районов (Озинского, Дергачевского и Перелюбского) в текущем году направят 245,8 млн рублей.

Еженедельные личные приёмы посетили 350 участников СВО и членов их семей.

Ольга Сергеева