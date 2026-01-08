Саратовских водителей из-за тумана на дорогах призвали к предельной осторожности

В Саратовской области автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на трассах ожидается туман. Водителям рекомендуют: снизить скорость и держать безопасную дистанцию, ехать с включенными противотуманными фарами или ближним светом, избегать резких манёвров и торможений. При критическом ухудшении видимости советуют остановиться на обочине и переждать.

Также необходимо проявлять повышенное внимание к дорожным знакам и разметке.

Ольга Сергеева