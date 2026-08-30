51% жителей ПФО признались, что дети копят лучше них

51% жителей Приволжского федерального округа считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами.

Это следует из опроса ВТБ*, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети в ПФО хранят карманные деньги на банковской карте (50%) или в копилке (33%). Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 2% отдают средства родителям «под процент».

43% родителей в ПФО требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку, 31% — выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий. Ещё 17% выдают деньги по запросу, а 10% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, то 37% родителей еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 24% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 10% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей в ПФО сохраняют большинство родителей: 32% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь 17% считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, 38% родителей в ПФО отнесли их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё 28% — к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители в Приволжском федеральном округе признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 27% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 11% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 16% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.

*Опрос проведен в августе 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.