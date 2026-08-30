В Саратовских лесах провели санитарную рубку и уборку неликвидной древесины

Процедура направлена на поддержание здоровья и устойчивости лесных экосистем.

Работы выполнены на 196 гектарах лесной местности.

Специалисты уделяют особе внимание тем местностям,которые пострадали от засухи,сильных ветров и лесных пожаров.

«Специалисты действуют точечно и уделяют особое внимание наиболее уязвимым лесным участкам — благодаря такому адресному подходу по итогам года мы планируем улучшить санитарное состояние более 600 га лесного фонда», — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Напомним, что процедура проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»,который реализуется с 2025 года по решению президента РФ Владимира Путина.

Видео доступно в Телеграм и Макс.