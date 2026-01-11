566 промплощадок: в Саратовской области подвели итоги лицензирования заготовки лома

В Саратовской области подвели итоги лицензирования деятельности по обращению с металлоломом за 2025 год.

Согласно данным регионального Минпромэнерго, в этой сфере работают 256 лицензированных компаний и предпринимателей, из которых 75% являются представителями малого бизнеса. Деятельность осуществляется на 566 площадках, причём 80% из них расположены в крупнейших промышленных центрах региона — Саратове, Энгельсе и Балаково.

С 2022 года заявки на получение лицензии подаются только через портал «Госуслуги», что обеспечивает рассмотрение в установленные 10 рабочих дней без задержек. За отчётный период было открыто 35 новых объектов и прекращена деятельность на 59.

«Из-за отсутствия в регионе объектов высокой категории риска в 2025 году плановые проверки не проводились, — сообщили в ведомстве. — Вместо этого акцент сделан на профилактической и “бесконтактной” работе, которая теперь осуществляется дистанционно с помощью мобильного приложения “Инспектор”».

Ольга Сергеева