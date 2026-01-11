Свыше 350 машин вышли на уборку Саратова после сильного снегопада

В Саратове и соседних городах идёт масштабная работа по ликвидации последствий снегопада.

В областном центре на уборке задействовано более 350 единиц спецтехники, особое внимание уделяется расчистке подходов к остановкам, поликлиникам и соцучреждениям. Об этом информирует муниципалитет.

В Энгельсе и Балакове коммунальные службы также работают в усиленном режиме. Основная задача — оперативный вывоз снега для предотвращения заносов. В Энгельсе ход ночных работ проверил лично глава района, в Балакове расчищено уже около 300 дворов.

Уборка ведётся круглосуточно, с привлечением всей городской техники и нанятого транспорта. Местные администрации утверждают, что держат ситуацию на контроле, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность городов.

Ольга Сергеева