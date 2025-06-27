Саратовцы отправили подарки и гуманитарную помощь в прифронтовой госпиталь

Администрация ЗАТО Светлый совместно с активистками партийного проекта «Женское движение Единой России», участницами Совета женщин ЗАТО Светлый и Советом ветеранов Татищевского ОВД, в очередной раз, отправили собранные жителями Саратовской области подарки и гуманитарную помощь в полевой прифронтовой госпиталь.

«Поддержка наших защитников на передовой – это невероятно важно для морального духа. Очень приятно видеть, как жители разных районов объединяются для помощи, и участие Совета женщин играет огромную роль в этом процессе.

Каждый пакет с медикаментами, домашними угощениями и тёплыми словами поддержки – это настоящее проявление заботы и уважения к тем, кто защищает нашу страну.

Большое спасибо женсовету ЗАТО Светлый, Аркадакского, Аткарского, Дергачевского и Балаковского районов, волонтёрам группы «Гуманитарная Помощь СВО» г. Балаково и их администратору Ольге Меньшиковой, активистам проекта «Женское движение Единой России» ЗАТО Светлый и жителям Светлого.

Сердечно благодарим председателя женсовета с.Лопуховка Аткарского района за самые вкусные пирожки для наших защитников.

Отдельное спасибо активистам Совета ветеранов ОВД Татищевского района за доставку посылок «за ленточку».

Спасибо всем, кто принимает участие в сборе посылок, благодаря которым наши защитники получают необходимую помощь и поддержку. Наши добрые дела обязательно вернутся к нам. Берегите себя и продолжайте делать добро!», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в ЗАТО Светлый Елена Власова.

Напомним, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции — важное и приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия».