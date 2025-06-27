Пятеро детей пострадали в ДТП иномарок под Саратовом

Сегодня утром, 27 июня, около 08:50 в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с участием двух иномарок.

Авария случилась недалеко от поворота на село Талалихино, где столкнулись Hyundai Santa Fe и Renault Arkana, сообщили в прокуратуре региона.

В Hyundai Santa Fe находились двое несовершеннолетних, в Renault Arkana — трое. Все пятеро детей получили травмы и были госпитализированы.

По данным УГИБДД по Саратовской области, из Hyundai Santa Fe в больницу доставлены 49-летняя женщина и девочки 7 и 14 лет, из Renault Arkana — 37-летняя женщина, мальчики 2 и 10 лет и девочка 14 лет.

Оба автомобиля управлялись 39-летними мужчинами. Прокуратура и полиция проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причины аварии.