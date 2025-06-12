60 тысяч 352 рубля составила средняя зарплата в Саратовской области с начала года

Доходы работников в регионах Приволжского федерального округа демонстрируют положительную динамику.

По данным за январь-март 2025 года, средний уровень оплаты труда в ПФО достиг 70 455 рублей.

Среди субъектов округа наименьшие показатели зафиксированы в Саратовской области — 60 352 рубля, что соответствует 14 позиции в рейтинге. Близкие значения наблюдаются в Пензенской области (60 506 рублей) и Республике Мордовия (61 325 рублей). Эта информация содержится в аналитическом отчёте Росстата о социально-экономическом положении регионов.

Лидером по уровню доходов населения в ПФО стала Республика Татарстан, где среднемесячная зарплата превысила 80 тысяч рублей.