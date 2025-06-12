Пенсионные накопления: в СФР саратовцам сообщили о новой единовременной выплате

Жителям Саратовской области сообщили о возможности получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям. Об этом объявило региональное отделение СФР.

Соцфонд России выплатит накопления в один платеж при условии, что их сумма не превышает 411 750 рублей. Выплата осуществляется единовременно, если сумма не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера — 15 250 рублей.

Пенсионные накопления можно получить в 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам. Также выплата доступна вышедшим на пенсию досрочно.

Для уточнения суммы и составления заявления на выплату рекомендуется обратиться через портал Госуслуг, в офис СФР или МФЦ.



Обычно деньги поступают в течение 3-х месяцев после вынесения положительного решения в СФР.