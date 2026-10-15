68 БПЛА уничтожили за одни сутки над Саратовской областью

Над Саратовской и Рязанской областями за сутки всего сбито около сотни дронов.

Дежурные силы ПВО за прошедшие сутки по состоянию на 19:00 среды 14 октября перехватили и уничтожили над территорией Саратовской области 68 беспилотников, над Рязанской — 23. Об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, минувшей ночью Саратовская область подверглась атаке БПЛА. В Балакове погиб один человек, повреждены жилые дома. В городе отменены занятия в школах и работа детских садов.

Все пострадавшие жители размещены в пункте временного размещения на время восстановительных работ. Днём рабочие приступили к демонтажу нависающих конструкций, параллельно ведётся расчистка квартир, сообщил глава Балаковского района Сергей Барулин.