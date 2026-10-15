РСЧС: В регионе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в Саратовской области. Закрыт аэропорт «Гагарин».

Вечером 14 октября в Саратовской области объявлена ракетная опасность. Жителей оповестили через приложение «МЧС России», рекомендовав укрыться в помещениях без окон или в подземных переходах и паркингах. Телефон экстренных служб — 112.

Одновременно Росавиация закрыла аэропорт «Гагарин»: ограничения введены на приём и выпуск самолётов. По данным онлайн-табло, отменены по три рейса в Москву и из неё, а также по рейсу в Сочи и обратно.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся атаке БПЛА. В Балакове повреждены жилые дома, погибла женщина; также атакован дата-центр Сбербанка.