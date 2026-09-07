7 сентября — день создания Саратовского филиала Академии МВД РФ

Вячеслав Володин сообщил о создании Саратовского филиала Академии МВД РФ — соответствующий приказ подписан сегодня. В настоящее время при поддержке Вячеслава Володина идет реконструкция учебного корпуса и строительство стадиона.

Учебный корпус будет рассчитан на 500 студентов и 100 преподавателей. Здесь разместят 2 лекционных зала, 17 классов и аудиторий, 18 рабочих кабинетов преподавателей и 19 кабинетов для служащих филиала академии МВД России.

«Мы речь ведем о создании необходимой материально-технической базы для того, чтобы из филиала потом уже, в перспективе, здесь выросла самостоятельная академия», – отметил Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

Строительство стадиона открытого типа планируют завершить в течение месяца. Здесь также будут установлены тренажеры для занятий.