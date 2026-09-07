Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии медицины будущего в Саратовской области

Производство вакцин, создание передовых методов лечения, внедрение новых технологий в здравоохранение — каждая из этих тем важна для страны.

Президент России Владимир Путин выстраивает в России надёжную систему защиты здоровья людей. На встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой поднимались вопросы производства вакцин, создания передовых методов лечения, внедрения новых технологий в здравоохранение, охраны здоровья трудящихся и развития спортивной медицины.

О развитии медицины будущего в Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Развитие медицины будущего в Саратовской области строится на нескольких ключевых треках: масштабная модернизация инфраструктуры, внедрение персонализированных и цифровых технологий, а также подготовка кадров нового поколения. В Саратовской области действует Стратегия развития здравоохранения до 2030 года. В её рамках предусмотрено направить более 4 млрд рублей на капитальный ремонт 52 медучреждений, установить около 95 современных модульных конструкций в 45 больницах, выделить свыше 1,6 млрд рублей на закупку крупного оборудования: аппаратов КТ и МРТ, маммографов, флюорографов и рентгенографических комплексов, уделяя особое внимание профильным направлениям.

Отдельного внимания заслуживает развитие направления медицинской реабилитации. Новый инвентарь и технику закупят для 9 специализированных отделений, чтобы к 2030 году увеличить охват восстановительным лечением до 22 тысяч человек в год.

Один из фокусов — переход к индивидуальному подходу в лечении. В Клиническом центре СГМУ работает Центр персонализированной медицины и клинической фармакогенетики. Там проводят генетическое тестирование, чтобы заранее оценить, как организм отреагирует на тот или иной препарат, и подобрать максимально эффективную и безопасную терапию. Это особенно актуально для лечения хронических неинфекционных заболеваний. Также в регионе смещают акцент на профилактику. Расширяется охват диспансеризацией для раннего выявления онкологических заболеваний. Формируется новая модель психиатрической помощи: от разрозненных служб к единой вертикали (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация). Ядром стала Университетская клиническая больница №4, где объединили психиатрию, наркологию, психотерапию и клиническую психологию.

В Саратовской области активно внедряют цифровые решения. Так, например, в мессенджере MAX запустили чат-бота для телемедицинских консультаций: жители могут записаться на дистанционную консультацию, не выходя из дома. На базе СГМУ вместе с партнёрами (Сеченовский университет, «Школа 21», Сбербанк) создают цифровой кампус. Его цель — готовить специалистов на стыке медицины и IT: студентов, ординаторов и аспирантов учат работать с данными, применять искусственный интеллект (например, для анализа медицинских изображений), создавать профильные цифровые продукты. Уже есть примеры конкретных разработок: система поддержки принятия врачебных решений для анализа снимков на основе ИИ.

Саратовский государственный медицинский университет последовательно обновляет образовательную систему. С сентября 2026 года начали работу два новых института — довузовского и международного медицинского образования. Это помогает выстроить непрерывную траекторию: от школьных «Медицинских классов» (их в регионе более 170) до вуза и трудоустройства в районные больницы.

Также в Саратовской области реализуются инновационные проекты. «Врач будущего» — программа для студентов, где делают акцент на междисциплинарных навыках, научной работе и подготовке к инновационным вызовам. Запущен трек «Клиническое лидерство и предпринимательство в здравоохранении» для студентов 4-6 курсов. Отдельное внимание уделяют международному сотрудничеству: внедряют программы «виртуальной мобильности», есть примеры сетевых программ с зарубежными партнёрами (например, с Самаркандским медицинским университетом).

В Саратовской области активно развиваются партнёрства между вузом и бизнесом. При СГМУ работает ООО «Инновационные медицинские технологии» (ИМТ). Компания занимается научными исследованиями: разрабатывает медицинские изделия, проводит доклинические апробации (в том числе оценивает биосовместимость материалов для имплантов), создаёт программные решения для поддержки врачебных решений.

Правительство Саратовской области утвердило свою Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года постановлением от 17 июля 2024 года № 610-П. Её цель — сделать медицинскую помощь для тех, кто занимается спортом (включая сдачу норм ГТО), более доступной и качественной, а также внедрять новые технологии в сопровождение региональных сборных. Ключевым элементом этой стратегии является Областной врачебно-физкультурный диспансер. Именно он проводит углублённые медосмотры спортсменов, обеспечивает медицинское сопровождение соревнований, занимается восстановительным лечением. В стратегии закладывают планы по развитию его мощностей. Одна из острых тем ‒ нехватка профильных специалистов, особенно в отдалённых районах области. При этом необходимо продумать меры, чтобы привлекать и удерживать спортивных врачей. Регион подключается к федеральным инициативам, в том числе к подсистеме ФМБА «Единый цифровой допуск спортсменов». Это позволяет вести единую историю допусков и упрощает взаимодействие между организациями. Таким образом, областная стратегия — это не изолированная работа, а адаптация общих федеральных целей и стандартов под специфику региона.

В целом картина складывается такая: регион делает ставку на то, чтобы медицина стала более точной, доступной, технологичной и цифровой», — отмечает эксперт ПИУ РАНХиГС.