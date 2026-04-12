73-летний житель Саратова перевел мошенникам на «безопасный счёт» 1,7 миллиона рублей

В Саратове пенсионер поверил аферистам.

В мессенджере пожилому мужчине написал «председатель кооператива» и попросил перейти по ссылке. После взлома «Госуслуг» подключились лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, убедившие саратовца перевести деньги на «безопасный счёт».

В банке сотрудница заподозрила обман и вызвала полицию, но мужчина не послушал. Под предлогом проведения ремонта он снял 1 683 000 рублей и перевёл мошенникам. Затем аферисты сообщили о якобы оформленном на него кредите на миллион и предложили взять ещё один. Пенсионер стал звонить родственникам, чтобы одолжить деньги, но те отправили его в полицию.

Ольга Сергеева