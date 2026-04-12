В Энгельсе 12 апреля изменится расписание общественного транспорта ко Дню космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, из Энгельса запустят автобусы по гагаринским местам.

Расписание опубликовала администрация района.

С 9:00 до 16:00 по маршруту «Ярмарка Мясокомбинат — Парк покорителей космоса» будут ходить:— № 206 (3 автобуса), № 209 (6 автобусов, без заезда в Зелёный), № 214 (5 автобусов, без заезда в Квасниковку). Отправление — по наполняемости.

Регулярные маршруты № 204, 252 и 279 будут заезжать на место приземления Гагарина:· № 204 (от Ярмарки: 9:00, 12:00, 15:00, 18:00; от Степного: 6:10, 10:30, 13:30, 16:30, 19:10);· № 252 (от Ярмарки: 7:50, 10:15, 12:30, 14:50; от Берёзовки: 6:20, 9:00, 11:20, 13:40, 15:50);· № 279 (от Ярмарки: 5:30, 8:30, 11:30, 17:00; от Узморья: 6:30, 9:20, 13:00, 18:00, 18:20).

Время в пути до места приземления Гагарина — от 10 до 50 минут.

Справки по телефону: 8 (8453) 56-84-44 (МБУ «ЦДС ЭМР»). Дополнительные автобусы из Саратова также анонсированы минтрансом.

Ольга Сергеева