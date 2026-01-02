8 беспилотников уничтожили в небе над Саратовской областью ПВО

Системы ПВО перехватили 64 БПЛА в ходе ночной атаки, 8 из них — над Саратовской областью.

В ночь с 1 на 2 января средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 64 вражеских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над Самарской (20) и Воронежской (8) областями.

Над Саратовской областью ликвидировано 8 БПЛА. Ранее, в первом часу ночи, губернатор региона Роман Бусаргин объявил о воздушной угрозе, после чего в области были задействованы системы оповещения, а в аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на полёты.

Ограничения в саратовском аэропорту были сняты в 4:20 утра по местному времени. Кроме указанных регионов, дроны перехватывались над Москвой и Подмосковьем (7), а также над Рязанской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Алиса Эай