За год при поддержке Володина в Саратовской области реализовано 45 проектов

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области в 2025 году завершили свыше 45 социально значимых проектов.

Они коснулись здравоохранения, образования, транспорта, городской среды, спорта и культуры.

В сфере медицины ввели в эксплуатацию:

детскую поликлинику на 150 посещений в мкр. Звезда (Саратов);

взрослую поликлинику на 150 посещений в пос. Поливановка (Саратов);

многопрофильный медкомплекс со стационаром в пос. Озинки.

Также построены жилые дома для медработников: 150-квартирный в Балакове и по 20 квартир в Балтае и Новых Бурасах. В феврале 2026 года планируется открыть крупную поликлинику на 500 посещений в мкр. Авиатор Саратова.

Ольга Сергеева