8 саратовских педагогов примут участие в Форуме классных руководителей

Стали известны результаты отбора на V юбилейный Форум классных руководителей, который пройдёт с 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Как сообщили в министерстве образования Саратовской области, в делегацию от региона вошли 8 педагогов:

— Сергей Занкин, заместитель директора по воспитательной работе школы «Уникум»,

— Галина Дронина, преподаватель Энгельсского политехнического колледжа, посол ФКР 2025,

— Екатерина Простак, учитель математики школы им. Ю.А. Гагарина,

— Астгик Мирозоян, преподаватель Сельскохозяйственного техникума им. К.А. Тимирязева с. Октябрьский Городок,

— Лола Павина, учитель физической культуры школы «Аврора»,

— Назира Юнусова, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию гимназии № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,

— Ирина Рычкова, учитель начальных классов школы «Иволгино» г. Саратов,

— Светлана Сайфетдинова, учитель русского языка и литературы школы №1 р.п. Дергачи.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, форум классных руководителей за свою пока ещё недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня — площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества.

На V юбилейный Форум классных руководителей было подано более 50 000 тысяч заявок со всей России, а пройти им предстояло сложные конкурсные испытания, которые включали в себя: анкетирование, тестирование по истории и основам педагогики, тест оценки компетенций, а также предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

Участников форума ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы, а также встречи с экспертами и специалистами различных областей, которые поделятся своим профессиональным опытом.

«Форум классных руководителей — это окно в мир новых возможностей для педагогов. Здесь царит атмосфера сотрудничества и взаимоподдержки, позволяющая каждому участнику обогатить свою практику новыми идеями и методиками. По моему мнению, подобные мероприятия крайне важны для формирования современного учителя, способного эффективно решать задачи современной школы и отвечать потребностям обучающихся», — поделилась Галина Дронина.