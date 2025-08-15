8 саратовских педагогов примут участие в Форуме классных руководителей

Стали известны результаты отбора на V юбилейный Форум классных руководителей, который пройдёт с 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Как сообщили в министерстве образования Саратовской области, в делегацию от региона вошли 8 педагогов:
Сергей Занкин, заместитель директора по воспитательной работе школы «Уникум»,
Галина Дронина, преподаватель Энгельсского политехнического колледжа, посол ФКР 2025,
Екатерина Простак, учитель математики школы им. Ю.А. Гагарина,
Астгик Мирозоян, преподаватель Сельскохозяйственного техникума им. К.А. Тимирязева с. Октябрьский Городок,
Лола Павина, учитель физической культуры школы «Аврора»,
Назира Юнусова, учитель начальных классов, советник директора по воспитанию гимназии № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,
Ирина Рычкова, учитель начальных классов школы «Иволгино» г. Саратов,
Светлана Сайфетдинова, учитель русского языка и литературы школы №1 р.п. Дергачи.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, форум классных руководителей за свою пока ещё недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня — площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества.

На V юбилейный Форум классных руководителей было подано более 50 000 тысяч заявок со всей России, а пройти им предстояло сложные конкурсные испытания, которые включали в себя: анкетирование, тестирование по истории и основам педагогики, тест оценки компетенций, а также предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

Участников форума ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы, а также встречи с экспертами и специалистами различных областей, которые поделятся своим профессиональным опытом.

«Форум классных руководителей — это окно в мир новых возможностей для педагогов. Здесь царит атмосфера сотрудничества и взаимоподдержки, позволяющая каждому участнику обогатить свою практику новыми идеями и методиками. По моему мнению, подобные мероприятия крайне важны для формирования современного учителя, способного эффективно решать задачи современной школы и отвечать потребностям обучающихся», — поделилась Галина Дронина.