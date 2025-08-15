В вылетевшей с саратовской трассы «Гранте» пострадали две женщины

Утром 13 августа на трассе в Новобурасском районе саратовской трассы произошло серьезное ДТП.

По информации ГАИ, авария случилась около 5:50 утра на 179-м километре автодороги Саратов — Балтай, недалеко от села Аряш.

37-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» потеряла управление, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали как сама водитель, так и ее 46-летняя пассажирка. Обе женщины с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.