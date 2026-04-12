8 сезонных дачных автобусов заработали в Саратове

Саратовские дачники, несмотря на дожди, открывают сезон: участки и домики после зимы требуют уборки.

С сегодняшнего дня добраться до соток можно на общественном транспорте. В мэрии запустили дачные маршруты.

Расписание можно уточнить по телефону горячей линии: 28-69-48.

Доступны восемь маршрутов: №1 «ул. Радищева — Кирпичный завод»; №34 «ул. Радищева — дачи «Займище»»; №27 «Клиническая больница №3 — Кумысная поляна»; №28 «Стадион «Волга» — Кумысная поляна»; №43 «Саратоворгсинтез — дачи «Нитрон»»; №66 «Мирный переулок — дачи «База УПТК»»; №49 «Сокурский тракт — Сады (Елшанка)»; №230 «Сокурский тракт — Сады Латухино».

