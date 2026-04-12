В Саратовской области на Пасху ожидается мокрый снег и минус 3 градуса

Саратовцам пообещали «возвращение зимы» на одну ночь

Жителей Саратовской области призвали готовиться к резкому похолоданию. Региональное МЧС, ссылаясь на данные гидрометцентра, распространило экстренное предупреждение о заморозках.

Самая холодная ночь ожидается в ближайшее воскресенье, 12 апреля. В отдельных районах столбики термометров рухнут до минус трёх градусов. Правда, такая суровая погода продержится недолго: в целом по области ночные температуры составят +2…+7, а днём воздух прогреется до +8…+13.

Синоптики также прогнозируют переменчивую погоду: кое-где пройдут дождь и даже мокрый снег. Из-за тумана видимость на дорогах местами снизится до 500–1000 метров.

Ветер подует северный и северо-восточный со скоростью 5–10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.

Ольга Сергеева