80 одаренных детей Саратовской области посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках нацпроекта

Восемьдесят учащихся детских школ искусств из Саратовской области стали участниками культурно-просветительских программ в двух столицах. Поездки организованы для победителей региональных этапов всероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» в рамках национального проекта «Семья».

В сентябре группа юных дарований из Балаково, Энгельсского района и Пугачева поехали в Москву по программе «Москва: культура и искусство». Дети посетили Третьяковскую галерею, Красную площадь, Парк Зарядье, музей Чайковского и усадьбу Чехова в Мелихово. Особое впечатление произвели панорамы Москва-Сити и масштабы ВДНХ.

С 20 по 22 октября очередная группа учащихся из Саратова и села Александров Гай отправится в Санкт-Петербург по программе «Моя Россия – град Петров». Как отметила министр культуры области Наталия Щелканова, такие поездки обогащают внутренний мир детей и вдохновляют на новые творческие достижения. Проект реализуется Минкультуры России для популяризации культурного наследия страны.