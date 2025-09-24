В СГУ открылась выставка о прорывных открытиях российских ученых

В Саратовском государственном университете начала работу выставка «Наука в лицах», которая продлится до 15 октября. Проект посвящен молодым ученым и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Администрации Президента РФ.

Экспозиция представляет авторов прорывных исследований из 14 регионов России. Посетители могут познакомиться с разработками в области климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также с инновационными медицинскими изделиями и алгоритмами искусственного интеллекта.

После Саратова выставка будет представлена в ведущих вузах Архангельска, Казани, Санкт-Петербурга, Томска и Уфы. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте наука.рф.