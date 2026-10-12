80 саратовских школьников осваивают инженерные навыки в «Энергокружках»

В новом учебном году всероссийский профориентационный проект «Энергокружки» группы «Россети» охватил 80 старшеклассников из четырёх образовательных организаций Саратовской области.

Программа делает акцент на практических навыках и ранней профориентации.

Занятия ведут действующие специалисты «Россети Волга» и студенты профильных учебных заведений. В саратовской гимназии №34 проект работает третий год, в школе №100 — второй. В этом сезоне к программе присоединились Инженерный лицей Саратова и балаковская школа №16, где партнёром выступил Губернаторский колледж.

Школьники углублённо изучают физику, решают прикладные задачи и фиксируют профессиональные планы в формате «капсул времени». Заместитель министра образования области Татьяна Тынкова отметила, что главная ценность проекта — в прикладном характере: дети погружаются в профессиональную среду и получают конкретные инженерные навыки.