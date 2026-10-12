На ремонт дорог Саратова на следующий год выделили 1,7 миллиарда рублей

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что дорожный фонд Саратова в 2027 году пополнится более чем на 1,7 миллиарда рублей.

Сейчас формируется окончательный список улиц для ремонта.

Глава региона потребовал направить средства не только на центральные магистрали, но и на дороги в частном секторе. Отдельной темой совещания стал контроль за вскрышными работами: губернатор раскритиковал ситуацию, когда свежеотремонтированные улицы перекапывают ресурсоснабжающие организации. Он поручил синхронизировать графики ремонта с планами «Водоканала», «Теплоэнерго» и других служб, чтобы коммуникации менялись до укладки асфальта.