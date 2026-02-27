800 млн рублей выманили аферисты и мошенники у саратовцев в 2025 году

В Саратовской области жертвы мошенников за год потеряли 800 миллионов рублей.

В 2025 году от действий киберпреступников пострадали более 11 тысяч жителей Саратовской области. Общая сумма причиненного ущерба достигла 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Правоохранители отмечают, что схемы обмана постоянно совершенствуются. При этом сами потерпевшие нередко становятся невольными соучастниками, выполняя роль курьеров и не осознавая противоправность своих действий.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году аферистам удалось выманить у саратовцев более 1,1 миллиарда рублей.

Ольга Сергеева