В Саратове продают деревянную палку-«отпугиватель вампиров» за 333 рубля

Саратовчанка продает палку для магических действий за 300 рублей.

Жительница Саратова разместила на популярной онлайн-платформе любопытный лот. Катерина предлагает покупателям деревянную палку длиной 40 сантиметров и диаметром 3,5 сантиметра.

В описании товара продавец перечислила множество вариантов использования этого предмета: создание антуража, отпугивание вампиров, лепка снеговиков, игры с животными и любые другие творческие эксперименты.

Товар представлен в единственном экземпляре. Изначально палка оценивалась в 333 рубля, но после 20-процентной скидки цена снизилась до 316 рублей. Катерина обещает быструю отправку любой службой доставки по выбору покупателя.

Ольга Сергеева