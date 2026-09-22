88 лет — не приговор: петровские хирурги спасли пациентку в критическом состоянии

В Петровскую районную больницу экстренно госпитализировали 88-летнюю женщину в тяжёлом состоянии.

После постановки диагноза врачи быстро провели предоперационную подготовку и выполнили сложную операцию с использованием малоинвазивных технологий. Несмотря на преклонный возраст, вмешательство прошло успешно.

Путь к выздоровлению был непростым: для пациентки разработали индивидуальную программу реабилитации под контролем анестезиологов-реаниматологов. Результат превзошёл ожидания.

«Мы смогли быстро выявить причину тяжёлого состояния и определить тактику лечения, — отмечает заведующий хирургическим отделением Сергей Рязанцев. — Эндоскопические методы диагностики позволили минимизировать инвазивность и избежать дополнительных рисков».

Спустя недели интенсивного лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

«Эта история — яркий пример того, как современные технологии и профессионализм врачей способны изменить прогноз даже в самых тяжёлых случаях. Возраст — не приговор», — добавила главный врач Галина Вольф.

Современное эндоскопическое оборудование поступило в больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Решением президента России Владимира Путина она продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ольга Сергеева