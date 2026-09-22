Клиенты банков при маркетплейсах получили расширенный бесплатный доступ к банкоматам партнёров

Клиентам WB Банка — платёжного сервиса Wildberries — стали доступны расширенные лимиты на бесплатное снятие наличных и возможность вносить средства без ограничений через банкоматы ВТБ.

Условия начали действовать с 22 сентября 2026 года.

Сеть банкоматов ВТБ охватывает около 20 тыс. устройств в 89 регионах России, включая более 2,5 тыс. терминалов в отделениях Почты России. Теперь клиентам WB Банка доступны повышенные лимиты на снятие наличных без комиссии в этой сети, а внесение средств стало возможно без ограничений.

Партнёрства между банками и финтех-сервисами при маркетплейсах расширяют клиентам доступ к банковской инфраструктуре без необходимости создавать собственную сеть устройств.

«Клиентам WB Банка доступна крупная банкоматная сеть для регулярного обслуживания без комиссии», — сказал заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.